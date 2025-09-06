The Swiss voice in the world since 1935

Irán envía más de 100 toneladas de ayuda a Afganistán tras devastador terremoto

Teherán, 6 sep (EFE).- La Media Luna Roja de Irán envió más de 100 toneladas de ayuda humanitaria a las provincias orientales de Afganistán golpeadas por un terremoto de magnitud 6 que ha causado más de 2.200 muertos.

“Por orden del presidente del organismo (Media Luna Roja iraní), se despachó un cargamento de emergencia tanto por vía aérea como terrestre hacia las zonas afectadas”, anunció este sábado la subdirectora de Asuntos Internacionales y Derecho Humanitario de la Media Luna Roja iraní, Razieh Alishvandi, según informó la agencia Mehr.

El envío incluye alimentos, tiendas de campaña, mantas, ropa y otros suministros básicos de refugio y asistencia a los damnificados.

La funcionaria subrayó que la Media Luna Roja de Irán “siempre ha estado al lado de los pueblos que sufren crisis humanitarias” y que, en este caso, “pone toda su capacidad al servicio del pueblo de Afganistán”.

Agregó que la ayuda se concretó tras una petición urgente de la Media Luna Roja Afgana y fue coordinada con el Ministerio de Exteriores iraní.

El fuerte sismo de magnitud 6 sacudió el domingo pasado varias provincias orientales de Afganistán y fue seguido de múltiples réplicas, que agravaron la devastación.

El número de víctimas mortales del terremoto más mortífero en Afganistán en casi 30 años supera ya las 2.200 personas, mientras miles permanecen sin hogar en una de las regiones más pobres y aisladas del país.

El desastre ha suscitado llamados de auxilio internacional en un país sumido en crisis humanitaria y con sistemas de respuesta de emergencia muy limitados desde la llegada al poder de los talibanes en 2021. EFE

