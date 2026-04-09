Irán envía negociadores a Islamabad pese a las denuncias de violaciones del alto el fuego

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Islamabad, 9 abr (EFE).– Una delegación de Irán llegará esta noche a Islamabad para iniciar las negociaciones con Estados Unidos sobre la base de una hoja de ruta de diez puntos para poner fin a la guerra, en un intento por sostener la vía diplomática pese a las denuncias de violaciones del alto el fuego.

«A pesar del escepticismo de la opinión pública iraní (…), la delegación iraní, invitada por el honorable primer ministro Shehbaz Sharif, llega esta noche a Islamabad para mantener conversaciones serias basadas en los 10 puntos propuestos por Irán», confirmó en un mensaje en X el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam. EFE

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