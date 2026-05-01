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Irán envía una nueva propuesta de negociaciones de paz a EE.UU., según medios oficiales

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Teherán, 1 may (EFE).- Irán ha enviado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación de paz a través de Pakistán, informó este viernes la agencia oficial IRNA, que no ofreció detalles del contenido de la proposición.

“La República Islámica de Irán entregó el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, intermediario en las negociaciones con Estados Unidos, en la tarde del jueves 30 de abril”, indicó el medio estatal. EFE

jlr/jlp

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