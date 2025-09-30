Irán esperará a la reacción de Hamás al plan de Trump para valorarlo

The Swiss voice in the world since 1935
Teherán, 30 sep(EFE).- Irán afirmó este martes que esperará a la reacción de Hamás y los palestinos al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el fin de la guerra y el «día después» en la Franja de Gaza para valorarlo.

“Acabamos de ver el plan esta tarde y estamos esperando a ver la reacción de Hamas y los palestinos al respecto”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en una entrevista con la televisión estadounidense CNN en la que se le preguntó si «había aconsejado» al grupo palestino acerca de ello.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó a la vez que “la única propuesta que tiene capacidad de perdurar es aquella que reconozca y respete el derecho de los palestinos a la autodeterminación”.

Hamás aún no se ha pronunciado acerca del plan de Trump, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que prevé un alto el fuego en Gaza, la retirada progresiva del Ejército israelí, la liberación total de los rehenes a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos y el envío de ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas.

Irán es uno de los principales aliados del grupo palestino Hamás, que forma parte del llamado Eje de la resistencia, alianza antiisraelí liderada por Teherán e integrada además por Hizbulá de Líbano o los hutíes del Yemen.

El líder político de Hamás Ismail Haniyeh fue asesinado de hecho en Teherán en julio del 2024 tras la toma de posesión del presidente de Irán, Masud Pezeshkian. EFE

ash-jlr/alf

