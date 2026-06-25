Irán fue el responsable del ataque a un carguero en el estrecho de Ormuz, según el WSJ

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Washington, 25 jun (EFE).- Irán fue el responsable de disparar este jueves contra un carguero con bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz sin dejar víctimas, informó The Wall Street Journal, después de que la República Islámica acordara con Estados Unidos (EE.UU.) la reapertura de la estratégica vía como parte de las negociaciones de paz.

La atribución del ataque a Teherán por el medio estadounidense, que cita a dos altos funcionarios de Washington, tiene lugar después de que la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) dijera que un buque fue alcanzado por un «proyectil desconocido» en ese paso marítimo, junto a las costas de Omán.

El rotativo indicó que la Guardia Revolucionaria iraní disparó y dañó el puente de mando del navío, horas después de advertir a los barcos que no navegaran a través del estrecho por rutas que no hubieran sido autorizadas por el país persa.

El incidente habría sucedido a 7,5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán, de acuerdo con la Agencia británica, que advirtió a los buques que circulen con precaución y notifiquen cualquier actividad sospechosa en la vía, por donde pasa el 20 % del crudo global.

Según la UKMTO, este sería el primer ataque registrado en la zona en 8 días y también el primero desde que Estados Unidos e Irán firmasen un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y reabrir el tráfico en Ormuz, en lo que negocian un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.

Como parte de ese memorando, Irán se comprometió a garantizar el paso seguro de los buques comerciales a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y costas.

Dentro de este marco, Washington también suspendió por 60 días las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní y permitió a Teherán vender su crudo en dólares por primera vez en décadas.

Este martes, la Organización Marítima Internacional (OMI) informó a las navieras que había recibido las garantías de seguridad necesarias para poner en marcha su plan de evacuación para 11.000 marineros que continúan varados en la zona.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió este miércoles a Irán que pondrá fin «de inmediato» a las negociaciones de paz si Teherán obstaculiza el tránsito o cobra peajes en el estrecho de Ormuz. EFE

ygg/ajs