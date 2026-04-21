Irán ha detenido a cerca de 3.500 personas desde el comienzo de la guerra, según ONG

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Copenhague, 21 abr (EFE).- Al menos 3.464 personas han sido detenidas en Irán por las autoridades desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país a finales de febrero, aseguró este martes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

Según datos recogidos por IHRNGO, 767 fueron arrestadas desde la entrada en vigor del alto el fuego hace dos semanas y en la lista están incluidos al menos 111 activistas civiles y ciudadanos.

«Dados los amplios cortes de internet y las estadísticas vagas proporcionadas por las autoridades de la República de Irán, el número actual de arrestos probablemente sea mucho mayor», señaló en un comunicado esta oenegé, que afirma que en muchos casos permanecen en régimen de incomunicación.

Los detenidos han sido acusados en su mayoría de espionaje, comunicarse con servicios de inteligencia extranjeros, transmitir imágenes o coordenadas de zonas vulnerables a medios extranjeros e intentar establecer células operativas o realizar actividades armadas.

Según los datos de IHRNGO, las detenciones de activistas civiles han ocurrido sobre todo en Teherán y en las provinciales occidentales de Irán.

Nacida en 2005 y registrada en Noruega desde 2009, Iran Human Rights asegura estar formada por personas de dentro y fuera de Irán y cuenta con miembros en Estados Unidos, Canadá, Japón y varios países europeos. EFE

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