Irán incauta cinco embarcaciones y dos vehículos por contrabando de combustible

2 minutos

Teherán, 7 sep (EFE).- Las autoridades iraníes incautaron cinco embarcaciones y dos vehículos implicados supuestamente en el contrabando de combustible en la ciudad portuaria de Minab, en la sureña provincia de Hormozgán, informó este domingo el Poder Judicial regional.

“Tras una vigilancia constante, los agentes lograron detener cinco embarcaciones y dos vehículos empleados en estas actividades ilegales (contrabando de combustible)”, anunció el jefe judicial provincial, Mojtaba Qahremani, según informó la agencia Tasnim.

Qahremani dijo que la operación se enmarca en un plan de choque contra el contrabando organizado de combustibles, en coordinación con la Fiscalía local, con el objetivo de evitar “el desperdicio de recursos nacionales”.

El responsable judicial explicó que durante el operativo, agentes de la guardia costera destruyeron además unos 7.700 metros de tuberías clandestinas empleadas para trasladar el combustible hasta el golfo de Omán, lo que permitió cortar las principales rutas de suministro ilegal.

El magistrado advirtió de que el contrabando de combustible en el sur del país ha causado “graves daños a la producción nacional y alteraciones en el sistema económico”, y subrayó que la justicia iraní actuará con firmeza contra los responsables.

El contrabando de combustible se ha convertido en una lacra en Irán, donde las autoridades han reforzado su lucha contra un lucrativo negocio que se aprovecha de los subsidios y de la devaluación de la moneda nacional.

Las fuerzas iraníes anuncian regularmente la detención de barcos que transportan ilegalmente combustible en el golfo Pérsico o el golfo de Omán.

En agosto pasado, el país persa capturó un petrolero extranjero en el golfo de Omán que transportaba dos millones de litros de combustible diésel de contrabando y detuvo a sus 17 tripulantes. EFE

ash/alf