The Swiss voice in the world since 1935

Irán incauta cinco embarcaciones y dos vehículos por contrabando de combustible

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Teherán, 7 sep (EFE).- Las autoridades iraníes incautaron cinco embarcaciones y dos vehículos implicados supuestamente en el contrabando de combustible en la ciudad portuaria de Minab, en la sureña provincia de Hormozgán, informó este domingo el Poder Judicial regional.

“Tras una vigilancia constante, los agentes lograron detener cinco embarcaciones y dos vehículos empleados en estas actividades ilegales (contrabando de combustible)”, anunció el jefe judicial provincial, Mojtaba Qahremani, según informó la agencia Tasnim.

Qahremani dijo que la operación se enmarca en un plan de choque contra el contrabando organizado de combustibles, en coordinación con la Fiscalía local, con el objetivo de evitar “el desperdicio de recursos nacionales”.

El responsable judicial explicó que durante el operativo, agentes de la guardia costera destruyeron además unos 7.700 metros de tuberías clandestinas empleadas para trasladar el combustible hasta el golfo de Omán, lo que permitió cortar las principales rutas de suministro ilegal.

El magistrado advirtió de que el contrabando de combustible en el sur del país ha causado “graves daños a la producción nacional y alteraciones en el sistema económico”, y subrayó que la justicia iraní actuará con firmeza contra los responsables.

El contrabando de combustible se ha convertido en una lacra en Irán, donde las autoridades han reforzado su lucha contra un lucrativo negocio que se aprovecha de los subsidios y de la devaluación de la moneda nacional.

Las fuerzas iraníes anuncian regularmente la detención de barcos que transportan ilegalmente combustible en el golfo Pérsico o el golfo de Omán.

En agosto pasado, el país persa capturó un petrolero extranjero en el golfo de Omán que transportaba dos millones de litros de combustible diésel de contrabando y detuvo a sus 17 tripulantes. EFE

ash/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR