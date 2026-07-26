Irán informa de avances en conversaciones con Omán sobre el tránsito seguro por Ormuz

Compartir

2 minutos

Teherán, 26 jul (EFE).- Irán afirmó este domingo que ha habido avances en las conversaciones con Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz, en medio de la tensión con Estados Unidos tras la ruptura de la tregua y mientras el Parlamento iraní estudia una ley para reforzar el control sobre ese estratégico paso marítimo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, informó de que viceministros de Exteriores de Irán y Omán mantuvieron varias rondas de conversaciones el viernes y el sábado en Teherán para abordar «los principios comunes y los mecanismos operativos para gestionar el tránsito seguro de la navegación en el estrecho de Ormuz, respetando los derechos soberanos de los dos Estados ribereños».

«Las conversaciones fueron útiles y se lograron avances», afirmó Baghaei, quien añadió que la delegación omaní abandonó Teherán el sábado por la tarde, aunque las consultas técnicas y políticas entre ambos países continúan.

El portavoz aseguró además que no se ha producido ningún cambio en la situación del tránsito marítimo por el estrecho.

Los dos países comparten el control de las aguas del estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y por el que transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero.

Las conversaciones se producen mientras ambos países buscan mecanismos para regular la navegación tras las restricciones impuestas por la Guardia Revolucionaria iraní al tráfico marítimo en la zona.

A finales de junio, Omán, con el respaldo de Estados Unidos, puso en marcha un corredor marítimo temporal exento de tasas para facilitar el tránsito por el estrecho.

Irán respondió atacando embarcaciones que utilizaban esa ruta, lo que llevó a Washington a intensificar sus bombardeos sobre territorio iraní.

En medio de la escalada, Teherán volvió a declarar cerrado el estrecho de Ormuz el 5 de julio y Estados Unidos restableció el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes en la zona, una medida que había sido suspendida tras el memorando de entendimiento alcanzado por ambas partes a mediados de junio. EFE

ash/mb