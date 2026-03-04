Irán informa de un ataque contra otra escuela femenina en Urmía que no causó víctimas

Teherán, 4 mar (EFE).- Irán informó de un nuevo ataque de Israel y Estados Unidos contra una escuela secundaria femenina en la ciudad noroccidental de Urmía, el cual dañó gravemente el colegio, pero no causó víctimas.

«La escuela secundaria femenina Esmat, en el distrito uno de Urmía, sufrió graves daños tras el impacto de misiles israelí-estadounidenses», anunció Ali Akbar Samimi, director general de Educación de la provincia de Azerbaiyán Occidental, donde se encuentra Urmía, según informó la Agencia de Noticias IRNA.

Según la fuente, el edificio educativo quedó inutilizable tras la explosión, pero no se registraron muertos ni heridos, ya que todas las escuelas y universidades están cerradas desde el inicio de la guerra el sábado.

En el primer día del conflicto también se registró un ataque contra un colegio de primaria de niñas, en el que murieron 165 personas, entre estudiantes, maestros y padres de alumnas. EFE

