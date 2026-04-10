Irán insiste en que las negociaciones con EEUU dependen el alto el fuego en Líbano

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Teherán, 10 abr (EFE).- El Gobierno de Irán insistió este viernes en que las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra dependen de que el alto el fuego se extienda al Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días.

“La celebración de conversaciones para poner fin a la guerra depende del cumplimiento por parte de Estados Unidos de los compromisos de alto el fuego en todos los frentes, especialmente en el Líbano”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

El diplomático consideró que “el cese de la guerra en el Líbano forma parte integrante del acuerdo de alto el fuego propuesto por Pakistán” al que se comprometió Estados Unidos.

“Cualquier acción o postura contraria a este compromiso equivaldría a que Estados Unidos incumpliera su compromiso”, dijo.

Estaba previsto que Irán y Estados Unidos comenzasen negociaciones de paz mañana en Pakistán, país que ejerce de mediador entre los dos rivales.

Horas antes de las declaraciones de Bagaei, medios como Fars y Tasnim informaron que las conversaciones estaban suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques.

Irán y Estados Unido acordaron en la noche del martes un alto el fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero.

Pero horas después del acuerdo, Israel lanzó una dura ofensiva contra el Líbano que ha causado más de 300 muertos ante las críticas de Irán que insiste en que el Líbano forma parte de la tregua.

Estados Unidos ha negado que el Líbano forme parte de ese acuerdo, pero ayer se anunció que Israel y el país árabe mantendrán negociaciones en Washington la semana que viene.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó ayer que los ataques contra el Líbano son una violación del alto el fuego y avisó que esas agresiones “dejan sin sentido las negociaciones”.

“Tenemos el dedo en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos libaneses”, aseguró.

Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques. EFE

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