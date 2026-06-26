Irán insiste en que se deben seguir sus rutas para cruzar Ormuz tras el ataque a un buque

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Teherán, 26 jun (EFE).- Irán insistió este viernes en que los buques que transiten por el estrecho de Ormuz deben seguir las rutas establecidas por la República Islámica después de que un carguero fuese atacado ayer en el estratégico paso cerca de las costas de Omán por un proyectil desconocido.

“La PGSA advierte de que la navegación de los buques fuera de las rutas designadas no está cubierta por la Garantía de Tránsito Seguro, el seguro ni las responsabilidades derivadas de los mismos”, indicó en un mensaje en X la Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz,

“Cualquier consecuencia derivada de un recorrido no autorizado será responsabilidad exclusiva del armador, el fletador y el capitán del buque”, añadió el organismo.

La nueva advertencia se produce después de que ayer jueves fuese atacado un carguero con bandera de Singapur frente a las costas de Omán sin dejar víctimas, en un ataque del que el medio estadounidense The Wall Street Journal culpó a la República Islámica citando a dos altos funcionarios de Washington.

El rotativo indicó que la Guardia Revolucionaria iraní disparó y dañó el puente de mando del navío, horas después de advertir a los barcos que no navegaran a través del estrecho por rutas que no hubieran sido autorizadas por el país persa.

Tras el ataque la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció que ponía en pausa su plan de evacuación de barcos del estrecho de Ormuz, que se había puesto en marcha hace dos días para sacar de la zona a 11.000 marineros que siguen varados en el golfo Pérsico.

La República Islámica anunció la reapertura del tráfico marítimo por el estratégico paso de Ormuz como parte del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para poner fin a la guerra, pero al mismo tiempo mantiene que los buques que quieran transitar por el paso deben seguir informando a la Guardia Revolucionaria para obtener permiso.

Omán anunció el miércoles la habilitación de un “corredor marítimo temporal” para cruzar por el estrecho de Ormuz sin cobrar tasas en coordinación con la Organización Marítima Internacional (OMI) sin contar con Teherán. EFE

jlr/jlp