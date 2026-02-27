Irán insta a EEUU a evitar las «exigencias excesivas» para alcanzar un acuerdo

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, instó este viernes a Estados Unidos a abandonar sus «exigencias excesivas» para alcanzar un acuerdo, después de que las dos partes mantuvieran negociaciones en Ginebra.

El canciller había celebrado en la víspera «progresos» en esas conversaciones con Estados Unidos, que tiene un gran despliegue militar en Oriente Medio y amenaza con atacar a Irán si no logran un acuerdo.

En una llamada telefónica con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, Araqchi dijo que «el éxito en este camino requiere seriedad y realismo de la otra parte y evitar cualquier error de cálculo y exigencias excesivas».

El canciller no precisó a qué demandas se refería.

En el marco de estas conversaciones, Estados Unidos ha señalado en varias ocasiones al programa de misiles balísticos y al enriquecimiento de uranio en su territorio, a los que Teherán no quiere renunciar.

En su discurso del estado de la Unión del miércoles ante el Congreso, Donald Trump aseguró que Irán ya ha «desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa» y que trabaja «para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos».

Ese mismo día, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló también que los iraníes «no están enriqueciendo» uranio por ahora, «pero están intentando llegar al punto en que finalmente puedan hacerlo».

Irán ha dicho en varias ocasiones que su programa de misiles forma parte de su sistema de defensa y ha descartado renunciar al enriquecimiento de uranio, subrayando que su programa nuclear tiene solamente fines pacíficos.

Pero Estados Unidos, Israel y otros países occidentales sospechan que este programa busca desarrollar un arma atómica.

Omán, que ejerce de mediador entre Estados Unidos e Irán, afirmó que ambas partes sostendrán conversaciones a nivel técnico el lunes en Viena antes de una nueva ronda de negociaciones prevista esa misma semana.

