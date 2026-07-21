Irán intensifica los ataques dos semanas después de reanudar las hostilidades contra EEUU

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Dos semanas después de la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, Irán intensificó el martes sus ataques en Oriente Medio en una «guerra total» según Teherán que amenaza con extenderse al mar Rojo.

Si la república islámica ya controla el estratégico estrecho de Ormuz, sus aliados en Yemen, los rebeldes hutíes, afirmaron que quieren bloquear la navegación desde y hacia puertos sauditas en el mar Rojo.

Durante la guerra en Gaza, este grupo que controla amplias zonas de Yemen ya perturbó gravemente el tráfico marítimo mundial con lanzamientos de drones y misiles contra buques que pasaban por esa zona.

El lunes, anunciaron un «bloqueo marítimo contra el enemigo saudita criminal», aliado de Estados Unidos.

La operación amenaza con agravar la presión sobre la economía de uno de los principales productores mundiales de petróleo, que cuenta con sus puertos en el mar Rojo para esquivar el bloqueo iraní de Ormuz.

Los expertos también alertan de una posible perturbación de la navegación en el estrecho de Bab el Mandeb, en la costa sur de Yemen, que da acceso al mar Rojo y es vía de paso hacia el canal de Suez y el Mediterráneo.

Tras el anuncio, los precios del petróleo alcanzaron el lunes su nivel más alto desde hacía un mes, aunque el martes bajaron ligeramente pero el barril de Brent sigue sobre 90 dólares.

– «Presión psicológica» –

En el otro extremo de la península de Arabia, las tensiones en torno al control de Ormuz condujeron a la reanudación el 7 de julio de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

Los bombardeos alcanzaron niveles sin precedentes desde el primer alto el fuego acordado en abril y reforzado a mediados de junio por un protocolo de acuerdo que debía conducir al final de la guerra.

Como ya hizo al comienzo de los bombardeos israelo-estadounidenses el 28 de febrero, Irán respondió con ataques a aliados de Washington en el Golfo y Oriente Medio como Siria, Jordania o Irak.

En las últimas 24 horas, Jordania, Baréin y Kuwait denunciaron ataques con drones y misiles iraníes.

«El enemigo deberá prepararse para olas de drones y ataques de misiles aún más decisivos y poderosos», afirmaron el martes los Guardianes de la Revolución.

Este ejército ideológico de Irán aseguró que sus fuerzas habían destruido sistemas de defensa antiaérea e instalaciones de radares en Baréin y Kuwait.

En este segundo país, las autoridades pidieron a la población que racione el uso de aire acondicionado después de denunciar que Teherán había atacado instalaciones de desalinización y centrales eléctricas.

Naser al Dhafiri, un funcionario kuwaití de unos 40 años, asegura que los ataques y el miedo a los cortes de electricidad en este tórrido país generan «una inmensa presión psicológica» en la población.

«Lo que Kuwait experimenta hoy es algo que no experimentamos ni siquiera durante la invasión de Irak (en 1991) en cuanto a presión psicológica y de no saber adónde van las cosas», afirma.

– Guerra total –

En el otro bando, Irán, «inmersa» en una guerra total según su presidente Masud Pezeshkian, fue blanco por décima noche consecutiva de bombardeos estadounidenses.

La agencia local Mehr afirmó que estos se habían dirigido a Shiraz, a unos 200 km del Golfo, y en la provincia de Fars, en el centro del país.

Por ahora, los ataques estadounidenses dejaron al menos 50 muertos y más de 500 heridos desde la reanudación de los combates, según el último balance oficial publicado el viernes.

Del lado estadounidense, tres militares fallecieron en Jordania e Irak en los últimos días.

«¡Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ese asesinato muchas veces más!», amenazó el lunes el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por el momento no se vislumbra ningún avance diplomático concreto, a pesar de la visita a Pakistán, mediador del conflicto, del ministro del Interior iraní Eskandar Momeini.

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