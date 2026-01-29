Irán intenta resistir ante la amenaza de EEUU y las sanciones de la UE

afp_tickers

5 minutos

Irán se mantuvo desafiante este jueves al amenazar con una «respuesta aplastante» si Estados Unidos lo ataca y calificar de «error estratégico» la decisión de la Unión Europea de sancionar a los Guardianes de la Revolución, pero reconoce que debe prepararse para «un estado de guerra».

Los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países de la UE acordaron designar como «organización terrorista» a los Guardianes de la Revolución, brazo armado de la República Islámica. Les acusa de orquestar la sangrienta represión de las manifestaciones antigubernamentales de enero.

«Cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos trabaja para su propia perdición», afirmó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, aunque estimó, eso sí, que Oriente Medio no necesita una «nueva guerra».

«‘Terrorista’, así es como se califica a un régimen que reprime con sangre las manifestaciones de su propio pueblo», reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Israel, enemigo jurado de Irán, lo calificó de «decisión histórica».

Para las fuerzas armadas iraníes, por el contrario, son un acto «irresponsable» y «malintencionado».

Es «un error estratégico importante (…) Europa aviva el fuego», denunció el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, quien el miércoles ya avisó que las fuerzas armadas tienen «el dedo en el gatillo», preparadas para responder a cualquier ataque estadounidense.

Los europeos también sancionaron a varios altos cargos iraníes, incluido el ministro del Interior, Eskandar Momeni, el jefe de la policía y varios líderes de los Guardianes de la Revolución. En total unas 21 entidades e individuos tendrán prohibida su entrada en la UE, que además congela sus activos.

– Amenazas estadounidenses –

Los europeos vinculan sus sanciones a la represión de la disidencia pero el presidente estadounidense Donald Trump se enfoca en el programa nuclear iraní, sin mencionar la situación interna en el país.

El miércoles Trump exigió un acuerdo y advirtió que el «tiempo se acaba» antes de un posible ataque estadounidense, «peor» que el llevado a cabo en junio pasado contra instalaciones nucleares iraníes.

Washington desplegó fuerzas navales en el Golfo, incluido el portaaviones «Abraham Lincoln».

Frente a estas amenazas, Irán se muestra inflexible.

El jefe de las fuerzar armadas, Amir Hatami, prometió una «respuesta aplastante» y anunció que ha equipado a los regimientos de combate con 1.000 drones.

Citado por la agencia de noticias oficial Irna, el vicepresidente primero Mohammad Reza Aref, afirmó que el país debe estar alerta: «Hoy debemos estar preparados para un estado de guerra», dijo.

«Nuestra estrategia es que nunca iniciaremos una guerra, pero si se nos impone, nos defenderemos», afirmó.

Irán ha amenazado, asimismo, con bloquear el estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte mundial de petróleo y gas natural licuado.

El diario Kayhan, cercano al poder, afirmó este jueves que «la República Islámica de Irán tiene el derecho de cerrar el estrecho de Ormuz». «Si el enemigo viene con una espada, no vamos a recibirlo con una sonrisa diplomática», añade.

– Potencial de negociación –

Pese a las declaraciones, la vía diplomática sigue abierta.

El vicepresidente primero afirmó que Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos. Pero «esta vez queremos garantías», declaró sin especificarlas.

El canciller iraní llevó a cabo esta semana negociaciones con los países del Golfo, que se oponen a una intervención estadounidense.

«Sumiría a la región en el caos, afectaría la economía y haría explotar los precios del petróleo y el gas», dijo a la AFP un funcionario de uno de estos países bajo condición de anonimato.

El precio del barril de crudo ya alcanzó su nivel más alto desde agosto.

El jefe de la diplomacia iraní viajará el viernes a Turquía, país que desea desempeñar un papel de mediador entre Teherán y Washington.

Moscú estimó que el potencial de negociación estaba «lejos de agotarse» y llamó a «todas las partes a la moderación».

El balance de las oenegés sobre la represión desatada por el gobierno en numerosas ciudades del país, a inicios de mes, da cuenta de miles de muertos, que podrían ser en realidad decenas de miles.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirmó haber verificado 6.373 muertos, en su mayoría manifestantes alcanzados por disparos de las fuerzas de seguridad.

El grupo añadió que al menos 42.486 personas han sido detenidas, y escribió en X que el número de muertos podría superar los 17.000.

En Teherán el jueves las cafeterías y las tiendas estaban abiertas. Había de nuevo embotellamientos en el centro de la ciudad, donde se veían pancartas progubernamentales.

sw-cf/avl/pb-erl/mb