Irán jura vengar la muerte de su jefe de seguridad Larijani

afp_tickers

4 minutos

Irán juró el miércoles una respuesta «decisiva» para vengar la muerte de su jefe de seguridad, Alí Larijani, y lanzó una ola de misiles contra Israel, al que acusó de matarlo en un bombardeo aéreo.

Los misiles iraníes mataron a dos personas cerca de la ciudad israelí Tel Aviv, mientras países del Golfo interceptaron cohetes y drones lanzados contra objetivos que incluyen bases estadounidenses en la región.

Irán celebrará el miércoles los funerales de Larijani y de Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij, también fallecido en un ataque israelí, según las agencias noticiosas Fars y Tasnim.

Larijani es la figura más destacada de la república islámica en morir desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero, cuando mataron al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, desatando la guerra en Oriente Medio.

«La respuesta iraní al asesinato del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional será decisiva», declaró en un comunicado el jefe del ejército iraní, Amir Hatami, quien juró venganza.

Desde el inicio de la guerra, Irán ataca intereses estadounidenses, instalaciones energéticas e infraestructuras civiles de sus vecinos del Golfo y mantiene un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% del petróleo y gas mundiales.

Con el petróleo rondando los 100 dólares el barril, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, advirtió el miércoles que la «ola de repercusiones [de la guerra] apenas comienza y golpeará a todos».

Para reabrir el paso por el estrecho de Ormuz, las fuerzas estadounidenses lanzaron algunas de sus bombas más pesadas contra instalaciones de misiles en Irán.

Estados Unidos descargó varias bombas de 2.250 kilos, valoradas en 288.000 dólares cada una, contra las instalaciones militares iraníes que impiden el paso de buques cisterna por el estrecho, dijo el Comando Central estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó el martes a los aliados de su país, que han tomado distancia de la guerra y descartan ayudar a escoltar cisternas por el estrecho.

Pero también se jactó en su plataforma Truth Social de que su ejército no depende de los aliados. «NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE», escribió Trump.

– Buscando a Jamenei –

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, afirmaron el miércoles en un comunicado que habían lanzado misiles al centro de Israel «en venganza por la sangre del mártir Ali Larijani y sus compañeros».

El ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, criticó duramente a Israel por los «asesinatos políticos» de dirigentes iraníes, que calificó de «actividades ilegales fuera de las leyes normales de la guerra».

El ejército israelí indicó que está decidido a «localizar, encontrar y neutralizar» al nuevo guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, quien no ha aparecido en público desde su designación hace más de una semana.

«No sabemos nada de Mojtaba Jamenei, no lo escuchamos, no lo vemos, pero podemos decirle algo: lo rastrearemos, lo encontraremos y lo neutralizaremos», declaró a periodistas el portavoz militar israelí Effie Defrin.

Igualmente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió en acabar con la república islámica, aunque Trump no se ha comprometido con ese objetivo.

– Muertes cerca de Tel Aviv –

En Israel, dos personas murieron tras una andanada de misiles lanzados por Irán que causaron grandes daños cerca de Tel Aviv.

En Estados Unidos, Trump se enfrentó la renuncia de su director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTC), Joseph Kent, quien alegó no poder «en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán».

Trump declaró que la dimisión es «algo bueno», al calificar a Kent como alguien «muy débil en materia de seguridad».

En tanto, Líbano se ha convertido en otro frente desde que el movimiento proiraní Hezbolá atacó a Israel el 2 de marzo para vengar la muerte del anterior líder supremo, Ali Jamenei.

Desde entonces 912 personas han muerto en Líbano y hay más de un millón de desplazados.

En Sidón, en el sur de Líbano, muchos desplazados duermen en sus autos ante la falta de albergues.

«Cada día llegan muchas personas buscando refugio, pero ya no tenemos espacio», dijo Jihan Kaisi, directora de una oenegé que gestiona una escuela transformada en albergue, donde viven hacinadas más de 1.100 personas.

burs-sct/mas/pc