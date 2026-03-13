Irán lanza ataques conjuntos con Hizbulá contra Israel que disparan las alarmas antiaéreas

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Teherán, 13 mar (EFE).- Irán lanzó este viernes una nueva oleada de ataques contra Israel, en una ofensiva conjunta con su aliado libanés Hizbulá, que hizo sonar las alarmas antiaéreas en Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades israelíes.

«La operación se ejecutó con el lanzamiento de numerosos misiles de precisión de combustible sólido Jeibar-Shekan», anunció el departamento de relaciones públicas de la Guardia Revolucionaria, según informó la agencia Tasnim.

El cuerpo militar de élite indicó que la ofensiva se llevó a cabo conjuntamente con la unidad de drones del Ejército iraní y el grupo Hizbulá del Líbano, que ha estado lanzando ataques contra Israel desde el inicio de la guerra el 28 de febrero en apoyo a la República Islámica.

Ante el lanzamiento de misiles y drones, las alarmas antiaéreas han sonado en el sur de Israel, en Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades de la costa del país, y también por drones en la zona norte, junto a la frontera con el Líbano.

Por el momento no se han registrado heridos de gravedad y solo se ha informado de la caída de fragmentos de misiles interceptados en algunas zonas, que han provocado incendios.

Los ataques iraníes se producen después de intensos bombardeos de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica desde primeras horas de este viernes.

Más de una decena de ciudades han sido bombardeadas a lo largo del día, especialmente la capital, Teherán, donde se registró una explosión este mediodía cerca de la marcha anual del Día de Al Quds (Jerusalén) en el centro de la ciudad, que causó la muerte de una mujer. EFE

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