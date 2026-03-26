Irán lanza cinco andanadas de misiles a Israel en poco más de dos horas

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Jerusalén, 26 mar (EFE).- Irán lanzó en la mañana de este jueves cinco andanadas de misiles a las zonas de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa en poco más de dos horas, de los que se registraron caídas de fragmentos en varias zonas que causaron al menos cinco heridos, ninguno grave.

La primera oleada de la que avisó el Ejército israelí fue casi a las 7.00 hora local (5.00 GMT), que hizo saltar las alarmas en una franja que va desde la ciudad costera de Tel Aviv hasta el norte de Jerusalén.

Pasados unos veinte minutos, otro lanzamiento desde el país persa activó las alarmas también en el área metropolitana del país y hacia el este, abarcando el aeropuerto de Ben Gurión.

La tercera andanada fue a las 8.20 hora local y afectó también a Tel Aviv, a la zona del aeropuerto y la ciudad de Jerusalén. Unos cuarenta minutos después, otra oleada de misiles de Irán afectó a la misma zona del país.

Sobre las 9.20 hora local, se activaron las alarmas en la zona de la ciudad costera de Haifa, en el norte del país.

Además, las alarmas sonaron en varias ocasiones a lo largo de la madrugada y de la mañana en el norte de Israel por proyectiles y drones del grupo chií libanés Hizbulá.

En una de ellas, sobre las 1.20 hora local, se activaron hasta Tel Aviv, a donde no suelen llegar las alertas por proyectiles provenientes del país vecino.

Los lanzamientos desde Irán dejaron en total cinco heridos leves, concretamente en Kfar Qasim, una localidad situada al este de Tel Aviv, informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), por impacto de metralla en una casa.

En la zona de Tel Aviv se produjeron también daños en otros edificios y vehículos por metralla de la última andanada, según informaron los Bomberos de Israel, que reportaron además caídas de caída de fragmentos de misiles en el norte del territorio palestino de Cisjordania ocupada, sin heridos.

Según el Ejército israelí, alrededor del 90 % de los misiles que llegan al país son interceptados por sus sistemas de defensa, que han hecho frente a más de 400 proyectiles lanzados desde el país persa durante la actual guerra.

La censura militar israelí no permite difundir información sobre impactos en infraestructuras críticas o militares alegando motivos de seguridad, por lo que puede haber caídas de misiles que no se reporten. EFE

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