Irán lanza misiles contra Israel tras nombrar a hijo de Jamenei como líder supremo

Irán anunció el lunes el lanzamiento de su primera salva de misiles contra Israel desde el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en el primer día de la guerra.

Este religioso de 56 años considerado cercano a los conservadores por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la República Islámica, fue escogido por la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros.

Mojtaba Jamenei «es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos», anunció el órgano clerical en un comunicado.

Los Guardianes prometieron rápidamente su apoyo al nuevo líder, que asume el cargo con mucha menos experiencia que su padre, quien había sido presidente bajo el primer líder supremo, el ayatolá revolucionario Ruhollah Jomeini.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución dijo en un comunicado que está «listo para la obediencia total y el autosacrificio en el cumplimiento de las órdenes divinas» de Mojtaba Jamenei.

Poco después, la prensa estatal anunció su primera salva de misiles iraníes contra Israel desde el nombramiento del nuevo líder.

«Los misiles defensivos iraníes responden al tercer guía de la República Islámica», indicó Irib en Telegram, mostrando el fuselaje de un proyectil marcado con la inscripción «a tus órdenes, Seyyed Mojtaba», una referencia religiosa chiita.

En Israel resonaron sirenas para alertar de la llegada de misiles en gran parte del norte y centro del país, incluyendo las ciudades de Tel Aviv y Haifa, según el ejército.

También se escucharon explosiones la mañana del lunes en Catar, sede de una importante base aérea estadounidense.

Kuwait también anunció que su defensa aérea interceptó el lunes un ataque con drones y misiles iraníes, mientras Arabia Saudita anunció la interceptación de dos drones dirigidos al yacimiento petrolero de Shaybah, en el sureste del país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desestimó anteriormente al nuevo líder, al calificarlo como un «peso ligero».

A su vez, el ejército israelí también advirtió anteriormente que no dudaría en «atacar» a cualquier sucesor.

– Caen bolsas, sube el petróleo –

Mientras Irán toma represalias contra sus vecinos árabes del Golfo, ricos en petróleo y con bases clave para las tropas estadounidenses, los precios del barril WTI y Brent se dispararon por encima de los 100 dólares.

Trump ha tratado de aliviar la presión sobre los precios del petróleo, un tema político clave en Estados Unidos, y afirmó que el aumento es un «pequeño precio a pagar» por eliminar la amenaza del programa nuclear iraní.

En tanto, las bolsas de Corea del Sur, Japón y Taiwán se desplomaron en el comercio matinal del lunes en medio de la crisis global por la guerra.

Antes del nombramiento del nuevo líder iraní, Israel atacó cinco instalaciones petroleras en Teherán y sus alrededores, dejando al menos cuatro personas muertas y provocando incendios que llenaron el cielo de la capital iraní de humo.

El gobernador de Teherán declaró a la agencia de noticias IRNA que la distribución de combustible había sido «interrumpida temporalmente» en la capital.

Una densa neblina oscura se cernía sobre la ciudad de 10 millones de habitantes, ocultando el sol, y el olor a combustible quemado permanecía en el aire.

Las autoridades advirtieron que los humos podían ser tóxicos e instaron a los ciudadanos a permanecer en sus casas.

«El aire se volvió irrespirable», relató una habitante de Teherán de 35 años. «Al principio, yo apoyaba esta guerra. Después de la muerte de Jamenei yo celebré con mis amigos».

El ejército estadounidense anunció que un militar había muerto después de resultar herido en Arabia Saudita, la séptima baja de combate estadounidense en la guerra.

Los Guardianes de la Revolución advirtieron que cuentan con suficientes suministros para continuar su guerra de drones y misiles en Oriente Medio hasta seis meses.

– Ataques en el Líbano –

En tanto, los combates continuaron en Líbano, donde el movimiento proiraní Hezbolá afirmó el lunes que enfrentaba a las fuerzas israelíes que llegaron en helicóptero al este del país.

Periodistas de AFP reportaron el lunes haber escuchado explosiones en los suburbios del sur de la capital libanesa Beirut.

Israel afirmó haber atacado a cinco comandantes de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución, patrocinadora de Hezbolá, cuando se reunían en un hotel de Beirut.

El Ministerio de Salud del Líbano señaló que cuatro personas murieron y otras 10 resultaron heridas en el ataque en el centro de Beirut, y que al menos 394 personas habían muerto en ataques aéreos israelíes desde el inicio de la guerra, incluidos 83 niños y 42 mujeres.

El Ministerio de Salud de Irán indicó el domingo que al menos 1.200 civiles habían muerto y alrededor de 10.000 habían resultado heridos, cifras que la AFP no pudo verificar de forma independiente.

