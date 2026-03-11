Irán lanza nueva ola de ataques mientras la AIE plantea liberar reservas petroleras

Irán lanzó este miércoles una nueva ola de ataques en Oriente Medio, incluidos drones contra un campo petrolero saudita, en momentos que la Agencia Internacional de Energía (AIE) plantea su mayor liberación de reservas de crudo para calmar los mercados ante la guerra.

El conflicto desatado por los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán se ha propagado por la región del Golfo y ha causado alzas en los costos de la energía, racionamientos de combustible y aumentos de precios en todo el mundo.

Líderes del bloque de economías avanzadas G7 se reunirán este miércoles por videoconferencia para discutir las consecuencias económicas de las confrontaciones, en especial la «situación energética», indicó la presidencia francesa.

La AIE también deberá decidir sobre una propuesta para realizar la mayor liberación de reservas de petróleo, informó el diario Wall Street Journal.

Estados Unidos dijo el martes que estaba atacando barcos iraníes capaces de instalar minas en el estrecho de Ormuz, una crucial vía de tránsito para el crudo que está bloqueado de facto por Irán.

Israel también lanzó nuevas olas de bombardeos en Beirut y Teherán, cuyos pobladores se habían refugiado después de enfrentar una lluvia negra causada por el bombardeo israelí de un depósito petrolero.

El ejército estadounidense aseguró posteriormente que ha destruido 16 minadores iraníes cerca de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial.

«Si por alguna razón se colocan minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto, publicó en redes sociales el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los crecientes precios del petróleo debido a la guerra se han convertido en una fuente de presión para el mandatario republicano.

Con la mirada puesta en la preocupación de los mercados, el gobernante estadounidense aseguró el lunes que la guerra sería breve, pero su secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el martes que Teherán sería golpeada por un ataque sin precedentes.

– «Intensa y pesada» –

Por su parte, el gobierno iraní afirmó que había lanzado el miércoles su ola de ataques «más intensa y pesada», al disparar misiles durante tres horas contra ciudades israelíes.

Periodistas de AFP escucharon las sirenas de defensa aérea y explosiones en Jerusalén.

Los servicios de emergencia israelíes reportaron que no había víctimas, pero la televisión Canal 12 dijo que varias personas resultaron heridas en Tel Aviv.

Los Guardianes de la Revolución iraníes indicaron que también lanzaron misiles contra Baréin y el Kurdistán iraquí, donde hay amplia presencia militar estadounidense.

Previamente, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, un excomandante de los Guardianes , publicó en X: «Ciertamente no estamos buscando un alto el fuego».

«Creemos que el agresor debe ser castigado y recibir una lección que lo disuada de volver a atacar a Irán», agregó.

Siete soldados estadounidenses murieron y unos 140 fueron heridos desde el inicio de la guerra, según el Pentágono.

– Miedo en Teherán –

Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero con un ataque que mató al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Su hijo Mojtaba Jamenei fue nombrado como sucesor.

Los ataques se dieron semanas después de que las autoridades iraníes reprimieran las protestas masivas contra el régimen.

Este miércoles, el jefe de la policía de Irán, Ahmad Reza Radan, dijo que cualquier manifestante que se oponga a las autoridades será tratado como «enemigo», en una clara advertencia tras algunos pedidos de Trump de que los iraníes tomen el poder.

En Teherán, una mujer de unos 40 años dijo estar aliviada por tener la impresión de que los bombardeos «no alcanzaron edificios comunes».

No obstante, considero que el estruendo de los bombardeos es «extremadamente perturbador».

Irán ha buscado cobrar un precio elevado a la economía global con ataques a ciudades del Golfo, incluyendo sus aeropuertos y centros de generación de energía.

La mayor refinería de Emiratos Árabes Unidos fue cerrada el martes tras un ataque con drones contra un complejo industrial que alberga.

Periodistas de la AFP también reportaron explosiones en Catar, donde fue cerrado un centro de exportación de gas natural licuado, causando un aumento de precios de energía en Europa.

– Efectos se propagan –

Irak y Líbano, donde hay combatientes chiitas ligados a Irán, se han visto envueltos en la guerra, siendo blanco de ataques.

Manifestantes intentaron irrumpir en la embajada estadounidense en Bagdad y al menos cinco drones cayeron el martes en una base militar del aeropuerto de esa ciudad, donde hay una sede diplomática de Washington.

Las autoridades libanesas dijeron que al menos 486 personas han muerto en ataques israelíes.

Pero la guerra tiene impactos globales, y la agencia de la ONU sobre comercio y desarrollo advirtió de crecientes costos para productos esenciales como combustibles y alimentos, lo que afecta a las poblaciones más vulnerables.

En Egipto, donde los combustibles se encarecieron 30%, la madre de seis hijos Om Mohamed expresó temor por el futuro.

«Apenas salimos adelante como estamos. No sé cómo haremos», dijo a la AFP en un mercado de El Cairo.

