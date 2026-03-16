Irán lanza tres andanadas de misiles a Israel, incluyendo proyectiles de racimo

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Jerusalén, 16 mar (EFE).- Irán lanzó durante la madrugada y la mañana de este lunes tres andanadas de misiles a Israel, incluyendo proyectiles de racimo, que causaron daños materiales en varios lugares del territorio israelí y una mujer resultó herida leve.

La salva de misiles hizo saltar las alarmas en el centro del país sobre las 10.05 hora local (8.05 GMT), informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

«Llegamos al lugar y encontramos destrucción, humo y cristales rotos. Realizamos búsquedas exhaustivas, durante las cuales localizamos a una mujer que se encontraba dentro del refugio con su perro en el momento del impacto del misil. Presentaba síntomas de ansiedad y heridas leves», dijo uno de los técnicos del MDA, según un comunicado de este servicio.

Según el Cuerpo de Bomberos de Israel, esta andanada incluía un misil de racimo que ha causado al menos una docena de impactos en distintas localidades del área metropolitana de Tel Aviv, dañando viviendas, vehículos e infraestructura pública.

Según datos del Ejército israelí, alrededor del 50 por ciento de los misiles iraníes disparados a Israel desde el 28 de febrero llevan ojivas de racimo, diseñadas para dispersar varias decenas de submuniciones sobre un radio que puede llegar a alcanzar 10 kilómetros al ser detonadas.

Cada submunición está hecha de acero y lleva una carga explosiva de entre 3 y 20 kilos. Algunos misiles de mayor tamaño, como el iraní ‘Khorramshahr’, pueden llegar a dispersar alrededor de 80 de estas bombas.

Durante la noche y esta mañana, las sirenas sonaron además en varios lugares la región de Galilea, norte del país, por ataques del grupo chií libanés Hizbulá, y también en el centro y sur del país por misiles de Irán.

Este domingo, el Ejército israelí dijo que se prepara para una «guerra larga» porque aún tiene miles de objetivos en la diana, al tiempo que negó escasez de interceptores para luchar contra los misiles iraníes. EFE

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