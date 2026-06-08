Irán lanza una nueva oleada de misiles a Israel, que no reporta heridos

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Jerusalén, 8 jun (EFE).- El Ejército israelí identificó este lunes el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en una nueva oleada de ataques que fueron interceptados por los sistemas de defensa israelíes y en los que no se reportaron heridos.

Las alarmas antiaéreas sonaron en la mañana de este lunes en Jerusalén, Tel Aviv y la ciudad sureña de Bersheeba, en la que supone la segunda tanda de ataques iraníes desde este domingo noche, en represalia por el bombardeo israelí de los suburbios de Beirut.

El Ejército informó poco después a los israelíes de que podían salir de sus refugios y el servicio de emergencias Maguén David Adom (MDA) indicó que, tras acudir por un aviso a Cisjordania, donde medios israelíes reportaron caída de fragmentos cerca de Jericó, no se registraron heridos.

El Ejército israelí interceptó esta madrugada un misil lanzado desde Yemen hacia su territorio, después de que Israel avisara de que atacó «objetivos militares» en el oeste y centro de Irán, en respuesta al ataque con misiles de este domingo de la República Islámica contra Israel. Este último fue a su vez en represalia por la ofensiva israelí en Líbano.

Tras el primer ataque israelí contra Irán, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, indicó que el Ejército de su país estaba preparado «para continuar las operaciones en todos los frentes contra quienes amenazan al Estado de Israel».

El presidente estadounidense, Donald Trump, buscó este domingo aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán para impedir que entorpezca un acuerdo de Washington con Teherán para acabar con la guerra, tras la mayor jornada de tensión desde el cese del fuego de abril.

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