Irán libera a dos líderes reformistas detenidos tras las protestas, reportan medios

Dos líderes del sector reformista de Irán que habían sido detenidos en los últimos días tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de enero fueron puestos en libertad el jueves por la noche, informaron medios locales.

El bando reformista apoyó al presidente Masud Pezeshkian durante su campaña en 2024, pero varias de sus figuras se distanciaron del gobierno y respaldaron las protestas, iniciadas en diciembre ante el costo de la vida pero que se extendieron a todo el país contra el sistema teocrático de la República Islámica.

El portavoz del Frente Reformista, la principal coalición de esa corriente política, Javad Emam, había sido detenido el domingo.

En 2009 fue uno de los responsables de la campaña de Mir Hosein Mousavi, figura de la oposición iraní y ex primer ministro, bajo arresto domiciliario desde 2011.

La detención de Emam se produjo tras las de otras tres personalidades del bando reformista, entre ellas Ebrahim Asgharzadeh, exmiembro del Parlamento.

Emam y Asgharzadeh «fueron liberados hace unos minutos tras pagar una fianza», aseguró el jueves por la noche su abogado, Hojjat Kermani, a la agencia Isna, según el diario Etemad.

Azar Mansouri, líder desde 2023 del Frente Reformista y exasesora del expresidente reformista Mohamad Jatamí (1997-2005), permanece detenida.

Sin embargo, su abogado indicó que la liberación de Mansouri podría producirse «en los próximos días, una vez que se anule su orden de detención».

Estas figuras del grupo reformista habían sido acusadas de «atentar contra la unidad nacional» y «coordinarse con la propaganda enemiga», según la agencia Fars.

