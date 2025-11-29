Irán mantiene cerrados los centros educativos y oficinas por alta contaminación del aire

3 minutos

Teherán, 29 nov (EFE).– La severa contaminación del aire en Teherán y varias otras provincias de Irán ha obligado de nuevo este sábado al cierre de centros educativos y administrativos, y a la declaración de alerta de los equipos de emergencia ante los niveles dañinos de polución para la población.

Teherán, que en los últimos días ha sido una de las ciudades más contaminadas del mundo, registró unos niveles de concentración de partículas PM2,5 (las más peligrosas para el ser humano) de 156 en las últimas 24 horas, considerados insalubres para todos los grupos, según la Compañía de Control de Calidad del Aire de la capital iraní.

Ante esta situación, los colegios y universidades funcionan de manera virtual, los trabajadores de oficinas públicas trabajan desde casa y los bancos operan de forma limitada, con algunas sucursales de guardia, anunció el Comité de Emergencia por Contaminación del Aire.

Asimismo, la Oficina Meteorológica de Teherán informó que, debido a la concentración de partículas contaminantes, los equipos de emergencia permanecen en “alerta máxima”, indicando que la contaminación del aire seguirá en niveles dañinos hasta el lunes.

El gobernador de Teherán, Mohammad Sadegh Motamedian, recomendó el uso de mascarillas para los grupos vulnerables, como niños, personas mayores, pacientes con enfermedades cardíacas o respiratorias y mujeres embarazadas.

Además de Teherán, varias provincias del país, como Azerbaiyán Oriental y Occidental, Ardabil, Alborz, Bushehr, Gilan e Isfahán, que también registran altos niveles de contaminación del aire, han tomado medidas similares, como impartir clases educativas de manera virtual y restringir actividades administrativas.

Estas restricciones comenzaron el martes y miércoles pasados en Teherán y una decena de provincias del país.

Los niveles de índice de calidad del aire entre 151 y 200 se consideran insalubres para todos los grupos, mientras que las lecturas superiores a 200 se clasifican como muy insalubres o peligrosas.

Todos los años, a finales de otoño y durante el invierno, Irán vive una crisis de contaminación del aire, alimentada por emisiones de vehículos, industrias y condiciones meteorológicas adversas.

Expertos ambientales señalan como causas principales de la contaminación las emisiones de los vehículos, la quema de combustibles de baja calidad, fábricas antiguas en la periferia metropolitana y la inversión térmica que atrapa los contaminantes.

Según datos del Ministerio iraní de Salud, la contaminación del aire mató a casi 58.975 personas en Irán entre marzo de 2024 y marzo de 2025. EFE

