Irán moviliza viejo petrolero ante problemas de almacenamiento, según portal especializado

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Redacción Internacional, 24 abr (EFE).- Irán ha movilizado un buque taque de petróleo que se encontraba fuera de servicio tras tres décadas de servicio en medio de los crecientes problemas de espacio para almacenar el crudo en medio del bloqueo estadounidense a sus puertos en el contexto de la guerra, según datos de seguimiento marítimo publicado este viernes por el portal especializado TankerTrackers.

El NASHA, un petrolero de 332 metros de eslora construido en 1996 y que se encontraba anclado en años recientes, se dirige hacia la isla de Kharg, donde se ubica la principal terminal petrolera de la República Islámica, según TankerTrackers.

La plataforma señala que el régimen iraní habría realizado este movimiento «para prepararse ante la posibilidad de quedarse sin espacio de almacenamiento de petróleo en la isla de Kharg», asediada por el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz para asfixiar sus exportaciones de crudo y con ello sus finanzas.

Situada a unos 25 kilómetros de la costa iraní, Kharg es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros y allí se gestiona en torno al 90 % de las exportaciones petroleras de Irán.

El tanquero NASHA se encuentra actualmente realizando un viaje de cuatro días en un recorrido que tomaría completar habitualmente entre un día y medio y dos días, señaló.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó un bloqueo total de los puertos iraníes tras una primera ronda de negociaciones de paz sin resultados y después de que Teherán obstaculizara el tránsito de navíos por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde pasaba aproximadamente una quinta parte del crudo mundial.

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