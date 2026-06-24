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Irán niega los anuncios de Trump y Grossi sobre próximas inspecciones nucleares

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Teherán, 24 jun (EFE).- Irán reiteró este miércoles que no prevé permitir inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en las instalaciones nucleares atacadas, a pesar de la insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y de las recientes afirmaciones del director general del organismo, Rafael Grossi, de que las verificaciones comenzarán «pronto».

«En Suiza no se celebró ninguna reunión con Rafael Grossi, pese a la solicitud presentada por el director general del OIEA. Tampoco existe ningún plan para permitir el acceso a las instalaciones que fueron objeto de ataques ni al material nuclear», afirmó el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, en la red social X.EFE

ash/jlp

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