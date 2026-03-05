The Swiss voice in the world since 1935
Irán niega que haya lanzado misiles contra Turquía

Teherán, 5 mar (EFE).- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán negó este jueves que haya lanzado un misil contra Turquía, después de que se informase que las defensas de la OTAN en ese país habrían interceptado un proyectil iraní.

«Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán respetan la soberanía de Turquía, país vecino y amigo, y deniegan cualquier lanzamiento de misiles hacia su territorio», indicó el Estado Mayor en un comunicado recogido por medios iraníes.

Las defensas de la OTAN en Turquía informaron el miércoles de que habían interceptado un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y que los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, sin causar víctimas, según confirmó el Gobierno turco.

«Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental», señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado sábado. EFE

