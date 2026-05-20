Irán niega que la escuela de niñas atacada estuviera en una base militar, como dice EE.UU.

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Teherán, 20 may (EFE).- Irán tachó este miércoles de “fabricación infundada” y “mentira escandalosa” las afirmaciones estadounidenses sobre el ataque contra una escuela primaria de niñas en la ciudad sureña de Minab, en el que murieron al menos 168 personas, la mayoría menores, y negó que el centro educativo estuviera ubicado en una instalación militar.

“La afirmación del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) de que la escuela primaria Shayareh Tayebeh, atacada en Minab, estaba ubicada dentro de una instalación de lanzamiento de misiles es una fabricación infundada y una mentira escandalosa”, denunció en X el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei.

El comandante de CENTCOM, Brad Cooper, evitó el martes asumir la responsabilidad del ataque ante un panel de supervisión del Congreso estadounidense, e insistió en que continúa una investigación “compleja”.

Cooper afirmó que la escuela atacada el 28 de febrero, durante el inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, “está ubicada en una base activa de misiles de crucero de la Guardia Revolucionaria”.

Bagaei negó categóricamente esa versión y acusó a Washington de intentar “ocultar la dura realidad” del ataque contra la escuela Shayareh Tayebeh.

El portavoz iraní sostuvo que atacar “una institución educativa en funcionamiento durante el horario escolar constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y un claro crimen de guerra”, y afirmó que los responsables deben rendir cuentas ante la justicia internacional.

En el bombardeo ocurrido en las primeras horas de la guerra, murieron 168 personas, en su mayoría alumnas y maestros de la escuela, y desde entonces Estados Unidos afirma que está investigando lo sucedido.

El diario The New York Times llevó a cabo su propia investigación, basada en imágenes de satélite, publicaciones en redes sociales y otros vídeos verificados, y concluyó que el edificio donde se encontraba la escuela fue alcanzado por un ataque de precisión de un misil Tomahawk que se produjo al mismo tiempo que los ataques contra una base naval cercana.

El periódico aseguró que, hasta mediados de la década pasada, el edificio de la escuela formaba parte del complejo de la base militar iraní, pero para septiembre de 2016, el recinto escolar se había excluido de las instalaciones navales, con un muro que lo separaba de ellas, según las imágenes de satélite analizadas por el diario. EFE

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