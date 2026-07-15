Irán niega que los hutíes actúen en su nombre y rechaza haber enviado armas a Yemen

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Teherán, 15 jul (EFE).- Irán negó este miércoles que los rebeldes hutíes de Yemen actúen en nombre de Teherán y rechazó las acusaciones de que haya transferido armas a los insurgentes en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad.

«La afirmación de que Ansar Allah (Partidarios de Dios, en árabe) actúa en nombre de Irán carece completamente de fundamento», afirmó el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir-Saeid Iravani, en una carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres.

El diplomático iraní sostuvo que las autoridades de Saná «representan a una parte significativa del pueblo yemení» y toman sus decisiones «de forma independiente y de acuerdo con lo que consideran los intereses del pueblo yemení».

Iravani también calificó de «falsa y carente de fundamento» la acusación de que Irán ha transferido armas a Yemen en violación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y afirmó que no está respaldada por ninguna prueba «creíble, verificable o independiente».

Las declaraciones se producen en un momento de escalada de las tensiones entre los hutíes y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí.

El lunes, fuerzas gubernamentales yemeníes bombardearon la pista del Aeropuerto Internacional de Saná, bajo control de los hutíes, para impedir el aterrizaje de un avión de la aerolínea iraní Mahan Air que transportaba de regreso a Yemen a una delegación hutí que había viajado a Teherán para asistir al funeral del que fue líder supremo iraní, Alí Jameneí.

El Gobierno yemení justificó el ataque como una medida de defensa de su soberanía y acusó a los hutíes y a Irán de establecer un «corredor seguro» no autorizado para el reabastecimiento militar de los insurgentes.

Los hutíes, a su vez, calificaron el bombardeo de «agresión criminal» contra una infraestructura civil y anunciaron el fin de la «fase de desescalada» en el país, a lo que respondieron con el lanzamiento de drones y misiles balísticos contra el Aeropuerto Internacional de Abha, en el suroeste de Arabia Saudí.

Ante este escenario, Iravani afirmó que su país siempre ha apoyado un proceso político pacífico, inclusivo y dirigido por los yemeníes bajo la supervisión de Naciones Unidas y reafirmó su apoyo a la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Yemen.

Los hutíes, alineados con Irán, controlan Saná y amplias zonas del norte y el oeste de Yemen desde 2014 y mantienen un conflicto con el Gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudí.

Aunque una tregua redujo significativamente los combates y los ataques transfronterizos en 2022, el conflicto no ha concluido con un acuerdo de paz definitivo. EFE

ash/jgb