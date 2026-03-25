Irán no ha informado a Rusia sobre plan de arreglo de Estados Unidos, según el Kremlin

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Moscú, 25 mar (EFE).- Irán no ha informado a Rusia sobre el plan de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio presentado por Estados Unidos, según informó este lunes Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

«Nuestros amigos iraníes no nos transmitieron información alguna al respecto», declaró en su rueda de prensa telefónica diaria.

Señaló que la Presidencia rusa, al igual que los periodistas, observa «un gran número de declaraciones contradictorias de todas las partes, que se contradicen las unas a las otras».

«No sabemos cuál es la situación en la realidad», añadió, al indicar que Rusia no sabe «cuán veraces son las informaciones» sobre el plan de 15 puntos.

Peskov señaló que «en estos momentos hay una gran cantidad de informaciones, el grueso de las cuales son mentiras totales».

«Mientras no haya una confirmación de fuentes oficiales, es imposible hacer cualquier tipo de valoración», añadió.

Según informó este martes ‘The New York Times’, que citó a funcionarios conocedores de las gestiones diplomáticas, Estados Unidos habría trasladado a Irán una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio.

De acuerdo con el diario, la iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Administración del presidente Donald Trump por abrir una vía de salida al conflicto, aunque por el momento no está claro hasta qué punto Teherán ha considerado el documento, ni si cuenta con el respaldo de Israel.

El rotativo añade que la propuesta también contempla la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, cuya inestabilidad ha afectado al tránsito marítimo y ha generado tensiones en los mercados internacionales de petróleo y gas.

Representantes de la República Islámica, sin embargo, niegan que se hayan producido contactos directos y han dicho que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán. EFE

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