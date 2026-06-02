Irán no ha respondido a la última propuesta de EE.UU., según medio iraní

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Teherán, 2 jun (EFE).- Irán no ha respondido a la última propuesta de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto entre ambos países, pero se estudia en Teherán tras las tensiones de los últimos días por el intercambio de ataques en el golfo Pérsico y la ofensiva israelí en el Líbano.

“El texto definitivo de Irán sigue siendo objeto de debate en Teherán y aún no se ha enviado ninguna respuesta”, dijo la agencia Mehr que citó a una fuente informada de las negociaciones.

La fuente subrayó la desconfianza iraní ante Estados Unidos por su “historial de incumplimiento” de acuerdos en el pasado y aseguró que el país persa «busca obtener un beneficio real”.

“Estados Unidos teme la guerra, nosotros tememos el acuerdo; Estados Unidos ha gastado mucho en la guerra y no ha obtenido resultados”, consideró la fuente de la agencia Mehr.

Medios iraníes afirmaron ayer que Irán había paralizado las negociaciones por la ofensiva de Israel en el Líbano, pero más tarde el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que si continúan los ataques correa el país árabes Teherán “paralizaría el camino de las negociaciones», por lo que no las dio por detenidas.

Tras la amenaza iraní el presidente estadounidense, Donald Trump, habló por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y mantuvo un inusual contacto con el grupo chií Hizbulá para tratar de preservar el alto el fuego en Líbano y, con ello, las negociaciones de paz con Irán.

Tras ello, Trump declaró que cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Desde hace semanas, Washington y Teherán intercambian borradores para un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo. EFE

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