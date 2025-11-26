Irán no logra contener otro incendio en los bosques hircanos del norte del país

Teherán, 26 nov (EFE).– Irán no ha logrado contener otro incendio que arrasa desde el viernes sus bosques hircanos, Patrimonio Mundial por la UNESCO, después de que el país controlara el domingo un devastador fuego en otro punto, tras una semana de operaciones de extinción.

El incendio tiene lugar en cinco condados de la norteña provincia de Golestán —Kalaleh, Minudasht, Galikesh, Azadshahr y Kordkuy— zonas en las que según la Organización de Recursos Naturales, brigadas terrestres y voluntarios trabajan este miércoles para contener el fuego, según informó la agencia IRNA.

Las autoridades afirman que la propagación del fuego se ha visto favorecida por los fuertes vientos y la extrema sequedad de la vegetación, lo que dificulta las operaciones de apagado.

Un helicóptero de la Media Luna Roja llegó el martes a la provincia y comenzará hoy las misiones de extinción aérea, reconocimiento de focos y traslado de equipos a zonas inaccesibles, declaró el subdirector provincial de Operaciones de Rescate, Reza Hajilari.

Además, la Gobernación de Golestán ha solicitado la ayuda de la Guardia Revolucionaria que ya ha desplegado efectivos en la zona.

Este incendio en Golestán se ha propagado después de otro fuego arrasase ocho kilómetros de los bosques hircanos en la vecina provincia de Mazandarán, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2019.

Ese fuego fue controlado finalmente el domingo tras una semana de intensas operaciones que contaron con más de 500 efectivos, ocho helicópteros y dos aviones cisterna.

Los bosques hircanos de Irán, considerados uno de los ecosistemas más antiguos del planeta con una antigüedad estimada de entre 25 y 50 millones de años, son un refugio histórico que albergan más de 3.200 especies de plantas, numerosas especies endémicas y fauna emblemática, como el leopardo persa, el oso pardo y el lince. EFE

