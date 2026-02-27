Irán no permite verificar su programa nuclear desde los ataques israelíes de 2025

Viena, 27 feb (EFE).- El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, advirtió este viernes de que Irán no le da acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y EEUU a sus instalaciones en junio de 2025.

Si bien el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoce que esos ataques crearon «una situación sin precedentes», considera «indispensable y urgente» que Irán vuelva a someterse a controles nucleares internacionales.

Sin ese acceso, el OIEA «no puede verificar el estado de las instalaciones atómicas atacadas ni del material nuclear asociado a ellas», incluyendo grandes cantidades de uranio altamente enriquecido, un material que se puede usar para fabricar bombas atómicas. EFE

