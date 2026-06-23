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Irán no planea permitir inspecciones de la OIEA de sus plantas nucleares atacadas

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Teherán, 23 jun (EFE).- Irán afirmó este martes que no planea que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) realice inspecciones a las instalaciones nucleares iraníes dañadas en la guerra.

“No ha habido ninguna reunión con el director general del OIEA, Rafael Grossi, ni existe ningún plan para que el organismo realice inspecciones en las instalaciones nucleares iraníes dañadas”, dijo en una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, un día después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmase que el país persa había accedido a nuevas inspecciones. EFE

ash-jlr/rml

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