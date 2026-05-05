Irán no tenía «planes previos» para atacar a Emiratos, según la televisión estatal iraní

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Teherán, 5 abr (EFE).- Irán no tenía “planes previos” para a atacar a Emiratos Árabes Unidos (EAU), informó a la televisión estatal iraní una fuente militar, que responsabilizó de las agresiones contra instalaciones petroleras emiratíes al “aventurerismo de Estados Unidos” con su intento de reabrir el estrecho de Ormuz.

“La República Islámica no tenía ningún plan previo para atacar dichas instalaciones petroleras, y lo ocurrido fue resultado del aventurerismo del Ejército de Estados Unidos”, dijo la fuente militar anónima al canal estatal IRIB.

La fuente consideró que los ataques de ayer contra la planta petrolífera en Fuyaira fue causada por el intento de Estados Unidos “para crear un corredor que permitiera el paso ilegal de buques por rutas prohibidas en el estrecho de Ormuz”.

“El Ejército estadounidense debe responder por ello”, aseguró la fuente, que además llamó a Estados Unidos a “abandonar el aventurerismo militar” en la zona porque ello «afecta a la economía de todos los países del mundo”.

Irán no ha reconocido oficialmente ser responsable de los ataques contra Emiratos Árabes, que sí señaló a Teherán y aseguró haber interceptado 15 misiles y cuatro drones.

Esta escalada de las tensiones se produce después de que Estados Unidos lanzase ayer la Operación Libertad para sacar de la zona a los buques atrapados por el bloqueo de Irán, que lo interpretó como un intento por levantar su cerco al estratégico paso.

Ormuz es objeto de un doble bloqueo por parte de Irán y de Estados Unidos. El país persa mantiene restringido el paso en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero, mientras que EE.UU. intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes. EFE

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