Irán no tienes planes de participar en una nueva ronda con EE.UU. por el momento
Teherán, 20 abr (EFE).- Irán afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una muevo ronda de negociaciones con Estados Unidos, país que anuncio que enviará hoy a su equipo negociador a Pakistán.
“Por el momento, no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei. EFE
ash-jlr/jlp