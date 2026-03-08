Irán nombra al hijo de Alí Jamenei como nuevo líder supremo del país

afp_tickers

5 minutos

Los clérigos gobernantes de Irán designaron este domingo a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, como nuevo líder supremo del país, desafiando las amenazas de Estados Unidos e Israel de oponerse a su nombramiento.

Nueve días después de que los ataques de Israel y Estados Unidos mataran al ayatolá Jamenei y sumieran a Oriente Medio en la guerra, la Asamblea de Expertos del gobierno clerical se reunió para elegir a su próximo líder.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, «es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos», anunció el órgano clerical en un comunicado.

La asamblea «no dudó ni un minuto» en elegir a un nuevo líder, pese a «la brutal agresión de la criminal de Estados Unidos y del malvado régimen sionista».

El presidente estadounidense, Donald Trump, desestimó anteriormente al joven Jamenei al calificarlo como un «peso ligero».

El republicano, de hecho, volvió a insistir este domingo más temprano en que debería tener voz en el nombramiento del nuevo líder.

«Si no obtiene nuestra aprobación no va a durar mucho», declaró Trump a ABC News antes de que se hiciera el anuncio.

Pero el canciller iraní afirmó el domingo que la decisión correspondía únicamente a Irán y añadió que «no permitirá que nadie interfiera en nuestros asuntos internos».

En declaraciones al programa «Meet the Press» de NBC, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, exigió que Trump «pida disculpas a los pueblos de la región» por iniciar la guerra.

Al más joven de los Jamenei se le considera una figura conservadora, sobre todo por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, el brazo ideológico de las fuerzas armadas de la república islámica.

El ejército israelí había advertido anteriormente que no dudarían en «atacar» a cualquier sucesor.

– Irán amenaza con el petróleo –

Durante la jornada, una espesa nube de humo cubrió Teherán en la oscuridad, después de que Israel golpeara depósitos de crudo.

«El aire se volvió irrespirable», relató una habitante de Teherán de 35 años. «Al principio, yo apoyaba esta guerra. Después de la muerte de Jamenei yo celebré con mis amigos».

Este ataque – que dejó cuatro muertos – fue el primero reportado contra infraestructuras petroleras desde el inicio de la guerra.

Según el último balance del Ministerio iraní de Salud, más de 1.200 personas murieron y más de 10.000 civiles resultaron heridos. AFP no pudo verificar estas cifras.

El ejército de Irán advirtió este domingo que golpeará instalaciones petroleras en la región si Israel continúa los ataques contra su infraestructura energética.

«Si pueden tolerar que el petróleo suba a más de 200 dólares por barril, continúen con este juego», declaró Ebrahim Zolfaghari, un portavoz del comando militar central de Irán.

El portavoz de los Guardianes de la Revolución, Alí Mohamad Naini, sostuvo que las fuerzas armadas de Irán tienen capacidad para «continuar al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual».

Trump reiteró su negativa a enviar tropas terrestres a Irán, antes de que el ejército anunciara la muerte de un militar que había resultado herido en un ataque iraní el 1º de marzo, con lo que el total de bajas estadounidenses en combate asciende a siete desde que comenzó la guerra.

– Más de medio millón de desplazados en Líbano –

En Líbano, que fue arrastrado a la guerra el lunes después de que la milicia proiraní Hezbolá lanzara un ataque contra Israel para «vengar» la muerte de Ali Jamenei, los bombardeos israelíes sacudieron de nuevo Beirut.

Un ataque de Israel golpeó un hotel en el centro de Beirut, el primer ataque de este tipo desde el inicio de la ofensiva, que se había centrado en los bastiones de Hezbolá en los suburbios.

El ejército de Israel indicó que lanzó un ataque de precisión contra el hotel donde estaban reunidos altos mandos de los Guardianes de la Revolución y afirmó que murieron cinco miembros de este cuerpo militar, tres de ellos comandantes de la Fuerza Quds, una unidad de élite.

El balance de muertos en Líbano desde el inicio de los ataques el lunes es de 394 personas, incluidos 83 niños y 42 mujeres, según el ministro de Salud. En total, 517.000 personas fueron desplazadas.

– Macron habló con Trump y con el presidente de Irán –

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que habló este domingo con Donald Trump y con el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, y afirmó que subrayó «la necesidad de que Irán cese de inmediato sus ataques contra los países de la región».

En Arabia Saudita, segundo productor mundial de petróleo, un proyectil dejó dos muertos y 12 heridos en la provincia de Al Jarj, adyacente a la capital Riad.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron que atacaron con misiles Tel Aviv, el desierto del Negev y bases estadounidenses en la región.

burx-jnd/roc/arm-jvb-es/an/ahg-an/cr/mar