Irán nombra como secretario del Consejo de Seguridad Nacional a Mohamad Bager Zolgadr

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Teherán, 23 mar (EFE).- Irán anunció este martes el nombramiento como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Bagher Zolghadr en sustitución del Alí Lariyani, quien fue asesinado la semana pasada por Israel.

“Mohamad Baqer Zolgadr, con el visto bueno y la aprobación del líder supremo de la Revolución Islámica y mediante decreto del presidente (Masud Pezeshkian) fue designado como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional”, informó en X el director adjunto de la oficina de comunicaciones presidencial, Mehdi Tabatabaei. EFE

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