Irán nombra como secretario del Consejo de Seguridad Nacional a Mohamad Bager Zolgadr

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Teherán, 24 mar (EFE).- Irán anunció este martes el nombramiento como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Bagher Zolghadr en sustitución de Alí Lariyani, quien fue asesinado la semana pasada por Israel.

«Mohamad Baqer Zolgadr, con el visto bueno y la aprobación del líder supremo de la Revolución Islámica y mediante decreto del presidente (Masud Pezeshkian) fue designado como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional», informó en X el director adjunto de la oficina de comunicaciones presidencial, Mehdi Tabatabaei.

Considerado un halcón de la política iraní, Zolgadr fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad durante el gobierno del expresidente Mahmud Ahmadineyad (2005-2023); jefe del Estado Mayor conjunto de la Guardia Revolucionaria durante ocho años tras la guerra y uno de los responsables de la milicia islámica basij.

Hasta su nuevo nombramiento ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, organismo que media entre los poderes del Estado.

Zolgadr, de 72 años, sustituye así en el cargo a Lariyani, que fue asesinado la semana pasada por Israel en un ataque en Teherán, y quien estaba considerado una figura pragmática.

Además de él, otros altos cargos políticos y militares murieron en el conflicto desde que lo iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con bombardeos contra instalaciones militares y complejos gubernamentales en Teherán y otras ciudades.

Entre los muertos se encuentran el líder supremo de Irán, Alí Jameneí; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, o el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

El nombramiento se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase ayer que está negociando con Irán para buscar una salida a la guerra que cumple hoy 25 días.

Irán admitió que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

El país persa no ofrece datos del número de muertos en su territorio por el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3.268. EFE

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