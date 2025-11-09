Irán ofrece mediar entre los talibanes y Pakistán tras fracaso de diálogo en Estambul

2 minutos

Kabul, 9 nov (EFE).- Irán ofreció este domingo desempeñar un papel constructivo y de mediación entre el Gobierno de facto talibán y Pakistán, tras el estancamiento de las negociaciones bilaterales celebradas en Estambul los últimos días, informó el Ejecutivo afgano.

Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre «las relaciones bilaterales, así como las recientes negociaciones entre Afganistán y Pakistán celebradas en Estambul», según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores afgano difundido en X.

La oferta se produjo durante una conversación telefónica entre el ministro interino de Asuntos Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, en la que ambos abordaron las relaciones bilaterales y las tensiones regionales.

El comunicado añadió que el ministro iraní de Exteriores «subrayó la importancia de resolver los problemas entre Afganistán y Pakistán mediante el diálogo» y expresó la disposición de Irán a desempeñar un papel constructivo para aliviar las tensiones entre los dos países vecinos.

Muttaqi señaló que la delegación talibán participó en las conversaciones de Estambul «bajo la orientación y autorización específicas del liderazgo y con buenas intenciones». Recalcó que Afganistán prioriza la resolución de sus asuntos con Pakistán a través de la diplomacia y la comprensión mutua, añadió la nota.

El ministro talibán de Exteriores señaló que durante la tercera ronda de conversaciones la parte paquistaní no mostró disposición a asumir responsabilidades, lo que, según dijo, impidió que las negociaciones arrojaran «resultados tangibles».

La conversación telefónica se produjo en medio de los renovados esfuerzos de países de la región, incluidos Irán, Catar y Turquía, por mediar entre el gobierno talibán y Pakistán tras el aumento de las tensiones a lo largo de la Línea Durand y el fracaso reciente de las conversaciones en Estambul.

Este domingo, Pakistán advirtió al régimen talibán que actuará para eliminar el terrorismo procedente de Afganistán y los responsabilizó de no frenar a los grupos armados que operan desde su territorio, algo que Kabul niega y atribuye a un problema de seguridad interno de su vecino. EFE

lk-lgm/pddp