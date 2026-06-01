Irán paraliza las negociaciones con EE.UU. por los ataques en Líbano, según medio iraní

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Teherán, 1 jun (EFE).- Irán ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos por los ataques israelíes contra el Líbano, informó este lunes la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní.

“El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano”, indicó el medio. EFE

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