Irán paraliza las negociaciones con EE.UU. por los ataques en Líbano, según un medio iraní

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(Actualiza con la amenaza de cerrar Ormuz)

Teherán, 1 jun (EFE).- Irán ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos y amenazó con cerrar completamente Ormuz por los ataques israelíes contra el Líbano, informó este lunes la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

“El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano”, indicó el medio.

Tasnim aseguró que hasta que no haya un fin de las hostilidades en el Líbano “no habrá diálogo”.

El medio también aseguró que Irán y el llamado Eje de la Resistencia -del que forman parte aliados regionales como los hutíes del Yemen- “han manifestado su firme intención de cerrar por completo el estrecho de Ormuz y activar otros frentes, entre ellos el estrecho de Bab el Mandeb, con el fin de enviar una advertencia a los sionistas y a sus aliados”.

Teherán mantiene el control del paso de Ormuz y en las últimas semanas ha permitido el paso de entre 20 y 30 barcos diarios en coordinación la la Guardia Revolucionaria iraní

Las autoridades iraníes han insistido a lo largo de la jornada en que el alto el fuego en vigor con Estados Unidos desde el 8 de abril incluye el Líbano, país que está siendo duramente atacado por Israel y hoy mismo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció bombardeos contra Beirut.

“El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano”, dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

El diplomático consideró que la violación del alto el fuego establecido el 8 de abril “en un solo frente constituye una violación del alto el fuego en todos los frentes”. Y afirmó que “Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”.

Poco antes el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió de que Estados Unidos e Israel pagarán por lo que Teherán considera el incumplimiento de la tregua en el país árabe.

“Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura”, aseguró en X esta mañana.Estas nuevas tensiones se producen en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

En medio de estas negociaciones Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques esta madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque. EFE

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