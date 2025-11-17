Irán pide a Rusia reforzar la cooperación en materia de seguridad

1 minuto

Moscú, 17 nov (EFE).- El vicepresidente primero iraní, Mohammad Reza Aref, pidió este lunes a Rusia reforzar la cooperación en materia de seguridad de infraestructuras críticas, al reunirse en Moscú con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.

«Necesitamos incrementar el nivel de nuestra cooperación en materia de seguridad para proteger nuestras infraestructuras críticas. Esperamos que la parte rusa también preste atención a esto», dijo Aref, citado por la agencia oficial rusa TASS.

Agregó que las agencias iraníes están trabajando para «acelerar la puesta en práctica» de todos los acuerdos entre Teherán y Moscú.

El jefe del Gobierno ruso destacó que en octubre pasado entró en vigor el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, firmado por los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, e Irán, Masud Pezeshkian.

La tarea de los gobiernos de ambos países, subrayó, es «garantizar la implementación de las decisiones tomadas al más alto nivel».

Mishustin indicó que la implementación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Económica Euroasiática, de la que Rusia es su principal motor, diversificará e incrementará el volumen del comercio mutuo.

El vicepresidente iraní propuso celebrar en su país del 16 al 18 de febrero del próximo año la próxima reunión de la comisión intergubernamental ruso-iraní para la cooperación económica y comercial. EFE

mos/psh