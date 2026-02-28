Irán pide al Consejo de Seguridad que actúe de inmediato para detener los ataques

Nueva York, 28 feb (EFE).- Irán pidió este sábado al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe para poner fin a los ataques que Estados Unidos e Israel están llevando a cabo sobre su país y avanzó que seguirá ejerciendo su derecho a defenderse mientras no cesen las hostilidades.

«Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente a la autodefensa con firmeza, de manera proporcionada y sin vacilaciones, hasta que la agresión termine. El Consejo de Seguridad debe actuar y detener este acto de agresión de inmediato, silenciando su complicidad en este crimen», declaró el embajador iraní en la ONU, Amir-Saeid Iravani. EFE

