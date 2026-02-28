Irán pide al OIEA una reunión urgente por amenazas de EE.UU. a sus instalaciones nucleares

2 minutos

Viena, 28 feb (EFE).- El Gobierno de Irán ha pedido al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) convocar con una urgencia una reunión extraordinaria para evaluar los que denomina «ataques militares ilegítimos» de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

En un comunicado, firmado por Reza Najafi, el representante de Irán ante el OIEA (con sede en Viena) y difundido en la red X, se recuerda los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en junio pasado y las «continuas amenazas» de Washington de repetirlos.

No aclara si por ahora alguna planta de investigación nuclear iraní ha sido objeto de un ataque.

El OIEA «tiene la responsabilidad de ocuparse de estas amenazas para proteger las instalaciones nucleares y preservar la integridad y credibilidad del sistema de protección» del organismo internacional, reclama el comunicado.

Un mensaje del OIEA en la misma red, mientras tanto, señalaba que el organismo «observa de cerca los sucesos en Oriente Próximo y pide contenciòn para evitar exponer a la gente de la región a riesgos nucleares».

«El OIEA está en contacto permanente con los países de la región y por ahora no tiene pruebas de impacto nuclear alguno», señala el mensaje.

Para este lunes está prevista de todas formas el inicio de la rutinaria asamblea de primavera de la cúpula del OIEA, y también se habían programado consultas técnicas entre Washington y Teherán como continuación de las negociaciones en Ginebra la semana pasada.

Aún ayer, el director general del OIEA, Rafael Grossi, recordó en un informe que Irán no ha dado acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y Estados Unidos a sus instalaciones en junio de 2025 y pidió a Teherán volver a someterse a las inspecciones del organismo. EFE

iut/fpa