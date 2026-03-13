Irán pide ayuda para localizar a los soldados de EE.UU. en Oriente Medio

Teherán, 13 mar (EFE).- La agencia de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán llamó este viernes a los ciudadanos de los países árabes a proporcionarle información sobre los soldados estadounidenses desplegados en Oriente Medio.

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, la IRGC solicitó localizar a unos 11.000 efectivos «dispersos» en hoteles y lugares privados en diversas regiones de la zona y que le suministren información sobre ellos.

«Los estadounidenses quieren usar a nuestros hermanos árabes como escudos humanos. Estamos obligados a identificar las posiciones de los americanos y atacarlos», precisó la nota.

Asimismo, instó a los ciudadanos de países árabes a no alojar a los militares estadounidenses en hoteles, alejarse de los lugares donde se encuentran y reportar con precisión «sus escondites».

Irán ha insistido siempre en que sus ataques contra objetivos en países árabes, especialmente del Golfo Pérsico como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Catar, van dirigidos exclusivamente contra blancos y bases estadounidenses.

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica, emitido este jueves, Mojtaba Jameneí advirtió a los países vecinos que cierren esas bases «lo antes posible», y amenazó que esos objetivos serán «inevitablemente» atacados. EFE

ms