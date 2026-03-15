Irán pide la cabeza de Netayahu e Israel mata a 14 personas en el Líbano

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Redacción Internacional, 15 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que «perseguirá sin descanso» al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para acabar con su vida, mientras los últimos ataques israelíes en el Líbano causaron al menos 14 muertos, entre ellos cuatro menores, según las autoridades sanitarias libanesas.

Antes, el Departamento de Guerra estadounidense identificó a los seis militares que el pasado jueves perdieron la vida cuando su avión KC-135 se estrelló en el oeste de Irak, en medio de las labores de apoyo a la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que continúa extendiéndose por la región.

Aquí lo último al inicio de la decimosexta jornada de guerra:

Irán pide la cabeza de Netanyahu

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que «perseguirá sin descanso» al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para acabar con su vida, en un comunicado emitido por su oficia de relaciones públicas y recogido por la web Sepah News, vinculada con la Guardia.

La amenaza coincidió con el lanzamiento de la 52 oleada de ataques iraníes contra sectores industriales en Israel y fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, según anunció la Guardia Revolucionaria, que no especificó de que país se trataba.

Trump podría volver a bombardear isla de Jarg «por diversión»

El presidente de EE.UU, Donald Trump, dijo que EEUU podría volver a bombardear la isla iraní de Jarg, el centro de la industria petrolera de la República Islámica, que fue objeto de «uno de los bombardeos más poderosos» de la historia de Oriente Medio, según él mismo señaló durante el anuncio que hizo en su red social Truth el viernes.

En una entrevista telefónica con la cadena NBC, señaló que «quizás» vuelvan a bombardear «unas cuantas veces más solo por diversión».

Al menos 14 muertos, 4 menores, en el Líbano

Mientras, al menos 14 personas, entre ellas cuatro menores de edad, murieron en una serie de ataques israelíes contra varias localidades del Líbano, según detalló en la mañana de este domingo la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), que cita a las autoridades sanitarias.

Según la agencia, siete personas murieron en un ataque de Israel contra un barrio de la localidad de Nabatieh, en el sur del país, entre ellas cuatro menores; otras cuatro personas murieron en un ataque en la localidad de Sidón; y tres más perdieron la vida en otro bombardeo contra la localidad de Al Qatrani, también en el sur del país.

Dos heridos leves en el centro de Israel

Durante la madrugada de este domingo, dos personas resultaron heridas de forma leve en la localidad de Jolón, a las afueras de Tel Aviv, tras uno de los múltiples ataques con misiles desde Irán que se registraron a lo largo de la noche, dijo en un comunicado el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

Tokio no descarta enviar buques a Ormuz

Un alto cargo del partido gobernante japonés dijo este domingo que Tokio no descarta enviar buques de guerra a defender el estrecho de Ormuz, como ha pedido el presidente estadounidense, Donald Trump, pero dejó claro que el país debe considerar la posibilidad con «cautela».

«Legalmente, no descartamos la posibilidad de emitir una orden de seguridad marítima en virtud del artículo 82 de la Ley de las Fuerzas de Autodefensa, pero dado el conflicto en curso, debemos tomar una decisión con cautela», advirtió el jefe del consejo de políticas del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Takayuki Kobayashi, durante un programa en la televisión pública NHK.

EE.UU. identifica a sus seis uniformados

En la noche del sábado, las autoridades estadounidenses dieron las identidades de los seis soldados que murieron el jueves en un incidente que el Pentágono ha descrito como un accidente mientras que Irán y las milicias iraquíes aliadas lo atribuyen al impacto de un misil.

Los seis fallecidos son: el mayor John A. Klinner, de 33 años, de Auburn, Alabama; la capitana Ariana G. Savino, de 31 años, de Covington, Washington; la sargento técnica Ashley B. Pruitt, de 34 años, de Bardstown, Kentucky; el capitán Seth R. Koval, de 38 años, de Mooresville, Indiana; el capitán Curtis J. Angst, de 30 años, de Wilmington, Ohio; y el sargento técnico Tyler H. Simmons, de 28 años, de Columbus, Ohio.

Con la muerte de estos militares ya son catorce los soldados de Estados Unidos fallecidos desde el comienzo de la guerra contra Irán el 28 de febrero: siete murieron directamente por ataques iraníes, uno más por una «emergencia médica» en Kuwait, y el resto en este incidente en Irak. EFE

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