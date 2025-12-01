Irán pide reforzar la cooperación entre países islámicos para frenar injerencias externas

Teherán, 1 dic (EFE).– El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, pidió profundizar la cooperación entre los países islámicos para resolver las crisis regionales y contrarrestar la influencia de potencias externas, durante una reunión el domingo en Teherán con el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan.

Pezeshkian instó al mundo islámico a superar diferencias internas y avanzar hacia un modelo de integración similar al europeo, basado en estructuras comunes y cooperación económica, informó anoche la agencia IRNA.

El mandatario iraní responsabilizó a actores intervencionistas de avivar divisiones entre los países de la región y bloquear su desarrollo, sin mencionar a ningún Estado, y afirmó que la seguridad duradera solo será posible cuando los Estados musulmanes sustituyan la tensión y la desconfianza por el comercio, el intercambio científico y la cooperación cultural.

“Las fronteras por las que pasan el comercio, la ciencia y la cultura nunca se convierten en corredores para el terrorismo o las armas”, sostuvo el presidente iraní.

Por su parte, el ministro turco de Exteriores trasladó a Pezeshkian un mensaje del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y coincidió en que los Estados musulmanes han perdido “tiempo valioso” por sus divisiones, lo que, según Fidan, ha facilitado la injerencia extranjera.

Fidan sostuvo ayer encuentros con otras autoridades del país persa, entre ellos el ministro de Exteriores, Abnás Araqchí; el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani.

En una rueda de prensa posterior a su encuentro con Araqchí, ambos ministros pidieron acciones inmediatas para “detener los crímenes” de Israel en la Franja de Gaza.

Araqchí denunció las “repetidas violaciones del alto el fuego” en Gaza y los recientes ataques israelíes en Líbano y Siria, y afirmó que Israel “persigue un plan más amplio para desestabilizar la región”.

Fidan y Araqchí también hablaron sobre la necesidad de ampliar su cooperación bilateral y anunciaron la celebración de la novena sesión del Consejo Supremo de Cooperación en Teherán en un futuro próximo, con el objetivo de elevar su comercio hasta la meta de 30.000 millones de dólares. EFE

ash/ah