Irán pide reunión urgente de la organización islámica OCI ante “genocidio” israelí en Gaza

Teherán, 7 ago (EFE).– Irán solicitó este jueves la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), ante lo que calificó como “genocidio” en la Franja de Gaza y el plan “estratégico e ilegal” de Israel para su ocupación total.

“La población civil de Gaza se enfrenta a una situación que solo puede describirse con una palabra: genocidio”, denunció el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en una carta dirigida al secretario general de la OCI, Husein Ibrahim Taha, a quien pidió la celebración, cuanto antes, de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Exteriores del organismo, según informó la agencia IRNA.

El máximo diplomático iraní afirmó que la reunión debe ser “el punto de partida de acciones coordinadas y efectivas para poner fin a la agresión y restablecer la justicia”.

Araqchí expresó su “máxima preocupación” por el deterioro de la situación humanitaria en Gaza y advirtió que lo que ocurre en el enclave palestino “ha superado el umbral de lo humanamente tolerable”.

“Lo que está ocurriendo no es solo una crisis humanitaria, sino la destrucción sistemática de una población civil bajo asedio”, afirmó.

El jefe de la diplomacia iraní también alertó sobre la creciente evidencia de la “intención estratégica e ilegal del régimen de ocupación (Israel)” de “ocupar de nuevo y anexionar completamente Gaza”.

“Las declaraciones de altos funcionarios israelíes, sumadas a las maniobras militares y posturas políticas del régimen, sugieren un plan deliberado para borrar la identidad territorial y política de Gaza mediante el control permanente, la manipulación demográfica y la destrucción de cualquier perspectiva de soberanía palestina”, aseveró Araqchí.

Según la misiva, el objetivo de la reunión de la OCI sería coordinar asistencia humanitaria urgente, analizar las dimensiones legales y políticas del intento israelí de anexión, y adoptar una posición unificada con medidas concretas —incluidas acciones diplomáticas, legales y económicas— para detener la ofensiva y garantizar la rendición de cuentas.

Más de 61.000 palestinos han muerto —entre ellos, miles de niños— durante la ofensiva israelí contra Gaza, que siguió a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.

La Franja de Gaza se encuentra en una situación desesperada que ya ha causado la muerte de 197 personas por hambre o desnutrición.

Por primera vez, organizaciones civiles israelíes —B’Tselem y Physicians for Human Rights Israel (PHRI)— se han sumado a ONG internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que denuncian que Israel está cometiendo un genocidio o “actos genocidas” en Gaza. EFE

