Irán pide “tiempo y espacio” a países europeos para evitar la reimposición de sanciones

2 minutos

Teherán, 26 ago (EFE).- Irán afirmó este martes que Reino Unido, Francia y Alemania deben dar “tiempo y espacio a la diplomacia” para resolver las tensiones acerca del programa nuclear iraní, cuando se acerca el ultimátum de los europeos de reimponer las sanciones de la ONU contra el país persa.

“Es hora de que el E3 (como se conoce a estos países europeos) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomen la decisión correcta y den tiempo y espacio a la diplomacia”, señaló en X el viceministro de Exteriores iraní Kazem Gharibabadi, tras reunirse en Ginebra con diplomáticos de los países europeos y la Unión Europea.

Gharibabadi dijo que ambas partes intercambiaron sus puntos de vista acerca de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que permite a Reino Unido, Francia y Alemania reimponer sanciones internacionales al país persa antes del 18 de octubre como parte del acuerdo nuclear de 2015 que abandonó EE.UU. en 2018.

El E3 han amenazado a Irán con poner en marcha antes de finales de mes el mecanismo de reimposición de las sanciones internacionales si no se sienta a negociar su programa nuclear y permite la entrada de inspectores de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Pero Teherán mantiene que el E3 no han cumplido sus compromisos del acuerdo de 2015, que supuso el levantamiento de las sanciones a cambio de limitar su programa nuclear, por lo que no tienen derecho a reimponer sanciones.

Aún así, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, reconoció hoy que la imposición de estas sanciones “tendría consecuencias negativas” para el país y su maltrecha economía, que sufre una inflación del 40 % por lo que “realiza grandes esfuerzos” para evitarlo.

Irán paralizó la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tras la guerra de los doce días con Israel en junio pasado y los inspectores de la agencia de la ONU han abandonado el país. A la vez las negociaciones con EE.UU. se encuentran detenidas.

Según el último informe del OIEA, publicado a finales del pasado mayo, Irán acumula más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido al 60 %, cerca ya del nivel necesario para fabricar bombas atómicas (90 %), que se encuentra en paradero desconocido tras la guerra con Israel. EFE

jlr/rod