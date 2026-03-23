Irán podría haber utilizado ya más de la mitad de los misiles balísticos que tenía

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Madrid, 23 mar (EFE).- Las reservas de misiles balísticos de Irán han disminuido «radicalmente» y, según las informaciones que llegan desde la OTAN, ya podría haber utilizado, durante estas tres semanas de guerra, más de las mitad de los que tenía, dijo este lunes un general español.

Así se lo explicó a la ministra española de Defensa, Margarita Robles, el general de brigada Manuel César Arienza, jefe del Mando de Artillería Antiaérea, durante una visita al acuartelamiento Capitán Guiloche.

Esa instalación es sede del regimiento de Artillería Antiaérea nº 71, de donde procede el personal español desplegado en Turquía.

Acompañada del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat, Robles mantuvo una videoconferencia con el contingente español desplegado en la base aérea turca de Incirlik como parte de la operación Persistent Effort de la OTAN. Son casi 150 efectivos que operan una batería antiaérea Patriot.

La ministra asistió antes a un encuentro con el general Arienza en el que le ha dado cuenta de la situación en Turquía, donde la batería Patriot ha participado en la interceptación de varios misiles que sobrevolaron el espacio aéreo de ese país y fueron neutralizados por la OTAN.

La batería Patriot de España proporciona defensa antimisiles al área de la ciudad turca de Adana.

Desde este mes de marzo, el cometido de la misión de la OTAN en la que participa ha cambiado.

La prioridad ahora es abordar la amenaza de misiles de crucero y aeronaves no tripuladas (UAS). Estas últimas preocupan más porque su producción es más barata. Los misiles balísticos han quedado en segundo lugar de importancia.

El general explicó que la mayoría de misiles balísticos de Irán son de alcance medio: «Más que la distancia, nos preocupa la altura», reconoció.

La ministra valoró la «excepcional» labor de los militares españoles en Turquía y su trabajo con la batería Patriot. EFE

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